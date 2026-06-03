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Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur.
Der Körper kann zwar seine Kerntemperatur stabil halten, aber Hitze stresst Körper und Psyche. Wir schwitzen, fühlen uns erschöpft und reagieren schnell aggressiv. Das andere Extrem ist Kälte. Auch auf sie reagiert unser Körper sofort. Er weiß: Jetzt droht Gefahr!
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- weltweit
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- bis 04.09.2026
Bei extremer Hitze und andauernden Hitzewellen stößt der Körper an Grenzen. Dann kann es gefährlich werden. Da die Temperaturen in Europa doppelt so schnell ansteigen wie im globalen Durchschnitt, steigt die Zahl der Hitzetoten. Wie kann man sich schützen?
Das andere Extrem ist Kälte. Auch auf sie reagiert unser Körper sofort. Er weiß: Jetzt droht Gefahr! Denn Gehirn und Körper funktionieren nur dann optimal, wenn wir die Körpertemperatur von rund 37 Grad Celsius halten. Trotzdem kann Kälte auch guttun. Sie kann der körperlichen Regeneration helfen, sogar heilen und uns fitter und stärker machen. Doch wie viel Kälte ist optimal? Wie können wir uns an sie gewöhnen? Und sollten wir alle sie nutzen?