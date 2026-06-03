Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur.

Das andere Extrem ist Kälte. Auch auf sie reagiert unser Körper sofort. Er weiß: Jetzt droht Gefahr! Denn Gehirn und Körper funktionieren nur dann optimal, wenn wir die Körpertemperatur von rund 37 Grad Celsius halten. Trotzdem kann Kälte auch guttun. Sie kann der körperlichen Regeneration helfen, sogar heilen und uns fitter und stärker machen. Doch wie viel Kälte ist optimal? Wie können wir uns an sie gewöhnen? Und sollten wir alle sie nutzen?