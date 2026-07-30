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Hände greifen ein lila Bettlaken. Symbolbild für sexuelle Erregung.

Wissen

Mein Körper. Meine Lust.

Ein Blick, eine Berührung, ein Gedanke – und plötzlich ist sie da: sexuelle Lust. Doch was steckt wirklich dahinter? Und wie viel Einfluss haben wir selbst darauf?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.08.2026
20:15 - 21:00 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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Mein Körper Sendetypical

Mein Körper

Das Filmteam begleitet die Münchner Studentin Lara Endt zu einem sexualtherapeutischen Coaching. Mit Therapeutin Dania Schiftan erkundet sie, warum Erregung beim Sex mit anderen ausbleibt – und wie sich Lust gezielt verändern lässt.

Denn Lust ist oft erlernt und folgt eingeübten Mustern – ähnlich wie beim Pawlowschen Hund. Wiederholte Erfahrungen stärken bestimmte neuronale Verbindungen, während andere verkümmern. Neues fällt daher oft schwer. Doch unser Gehirn ist formbar: Mit Atem, Bewegung und Achtsamkeit können wir unsere Wahrnehmung und Erregung beeinflussen.

Auch gesellschaftliche Prägungen spielen eine Rolle. Comedian Hauke van Göns spricht über Erektionsstörungen und erfährt, wie Pornos und Rollenbilder unsere Sexualität formen. Expertinnen und Experten wie Dr. Heike Melzer und Louisa Lorenz zeigen: Wer Lust verstehen will, braucht Wissen – über Körper und Erwartungen - und den Mut, neue Wege zu gehen.

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