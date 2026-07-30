Wissen
Mein Körper. Meine Brüste.
Machen Brüste eine Frau aus? Und welche Bedeutung haben sie für Selbstbild, Beziehungen und Sexualität? Eine Dokumentation über Körper, Erwartungen und persönliche Erfahrungen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.08.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Sie verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit bewegenden Geschichten: Tänzerin Jenna und Fußballerin Almuth Schult erleben ihre Brüste im Sport als Belastung. Annika wird Mutter und fragt sich, wie Stillen ihr Leben verändert.
Luise verliert mit Anfang 30 durch Krebs ihre Brüste – und entscheidet sich bewusst gegen einen Wiederaufbau. Kann man ohne Brust weiblich und schön sein?
Die Dokumentation zeigt, wie vielfältig Brüste erlebt werden – zwischen Stärke, Unsicherheit und Selbstbestimmung.