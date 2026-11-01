Wissen
Doku: Mein Körper. Meine Augen
Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan. Was und wie wir sehen, bestimmt darüber, wie wir die Welt wahrnehmen: Etwa 80 Prozent aller Umweltreize nehmen wir über die Augen auf.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.11.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Wir verständigen uns sogar mit Blicken – ganz ohne Worte. Aber immer mehr junge Menschen sind kurzsichtig und sehen schlechter. Augenärzte sprechen bereits von einer "Pandemie der Myopie", also der Kurzsichtigkeit. Können Laser-OPs eine Lösung sein?
Die Augen lasern lassen
Auch Kathi ist kurzsichtig. Das schränkt sie in ihren Berufen ein. Sie arbeitet als Kickboxtrainerin, näht für ihr eigenes Modelabel und steht als Moderatorin vor der Kamera. Die Kurzsichtigkeit nervt sie: Die Kontaktlinsen verrutschen beim Trainieren schnell, und wenn sie moderiert, stört die Brille. Deshalb möchte Kathi sich die Augen lasern lassen – trotz Angst vor der OP und möglichen Komplikationen. Für Kathi kommt das Laserverfahren namens "Trans-PRK" infrage: Dabei trägt ein hochmoderner Laser einen Teil der Hornhaut der Augen ab. Die Technik gilt als schonend und verspricht schnelle Heilung und wenig Schmerzen. Wie wird Kathi die OP erleben? Und wird sie mit dem Ergebnis zufrieden sein?
Die Augen täuschen
Marc Weide ist Weltmeister der Zauberkunst und arbeitet gerade an einem neuen Bühnenprogramm. Mit seinen Tricks muss er es schaffen, die Augen seiner Zuschauer zu täuschen. Dafür macht er sich diverse Schwächen unserer Wahrnehmung zunutze, zum Beispiel unsere sehr begrenzte visuelle Aufmerksamkeit. Auch optische Täuschungen nutzt er immer wieder für seine Tricks – und spielt unserem Gehirn damit einen Streich. Denn die Augen können die Täuschung eigentlich durchschauen, erst durch die Verarbeitung im Gehirn entsteht ein Eindruck der Illusion. Wie funktioniert das genau? "NANO" ist dabei, wenn er in seiner Show die neuesten Tricks vorführt.
Komplex und einzigartig
Die Augen von Flugbegleiterin Nadine sind ihr wichtigstes Werkzeug – sie ist auf das Lesen von Blicken trainiert. Wie eine Profilerin "scannt" sie am Eingang des Flugzeugs alle Passagiere: Könnte jemand aggressiv werden? Ist jemand mit Flugangst unter den Reisegästen oder betrunken? Nadine sieht das in den Augen, schließlich kommunizieren wir mit ihnen sehr viel und schnell – ob wir wollen oder nicht. Wir nehmen mit unseren Augen nicht nur soziale Signale von unseren Mitmenschen wahr, wir senden gleichzeitig auch Botschaften zurück. "NANO" begleitet Nadine, die auch angehende Flugbegleiter ausbildet, auf einem Flug und zu einem Workshop. "Mein Körper – Meine Augen" zeigt, wie komplex und einzigartig Auge und Gehirn miteinander agieren.