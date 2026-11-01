Die Augen von Flugbegleiterin Nadine sind ihr wichtigstes Werkzeug – sie ist auf das Lesen von Blicken trainiert. Wie eine Profilerin "scannt" sie am Eingang des Flugzeugs alle Passagiere: Könnte jemand aggressiv werden? Ist jemand mit Flugangst unter den Reisegästen oder betrunken? Nadine sieht das in den Augen, schließlich kommunizieren wir mit ihnen sehr viel und schnell – ob wir wollen oder nicht. Wir nehmen mit unseren Augen nicht nur soziale Signale von unseren Mitmenschen wahr, wir senden gleichzeitig auch Botschaften zurück. "NANO" begleitet Nadine, die auch angehende Flugbegleiter ausbildet, auf einem Flug und zu einem Workshop. "Mein Körper – Meine Augen" zeigt, wie komplex und einzigartig Auge und Gehirn miteinander agieren.