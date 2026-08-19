Der Abenteurer und Outdoorsportler Stefan Santifaller hat in seiner Jugend als Leistungssportler seine körperlichen Grenzen so sehr herausgefordert, dass er schwer krank wurde. Denn körperliche Grenzerfahrungen können Menschen auch ganz schnell an ihre mentalen Limits bringen – genau das ist Stefan Santifaller geschehen und hat ihn zu einer Neuorientierung gezwungen. Auch im alltäglichen Leben können wir an unsere mentalen Grenzen stoßen – sei es durch Sorgen im privaten Leben oder auch im Job.