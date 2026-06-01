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NANO: Mein Körper. Meine Zähne: Sophia Schneider, Biathletin, lächelt in die Kamera

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Doku: Mein Körper. Meine Zähne

Unzufrieden mit den Zähnen? Kieferorthopäden und Zahnärzte helfen gern mit einer großen Auswahl an kosmetischen und korrektiven Behandlungen. Doch was ist sinnvoll, und was schadet? Und wIe beeinflussen Zähne unser Leben?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.06.2026
18:15 - 19:00 Uhr

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Mein Körper Sendetypical

Mein Körper

Zähne haben einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Fehlstellungen und Entzündungen im Gebiss können Verspannungen und Schmerzen auslösen. Korrigiert man sie, kann man die Leistungsfähigkeit aber steigern.

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