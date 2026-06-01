Wissen
Doku: Mein Körper. Meine Zähne
Unzufrieden mit den Zähnen? Kieferorthopäden und Zahnärzte helfen gern mit einer großen Auswahl an kosmetischen und korrektiven Behandlungen. Doch was ist sinnvoll, und was schadet? Und wIe beeinflussen Zähne unser Leben?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 26.06.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Zähne haben einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Fehlstellungen und Entzündungen im Gebiss können Verspannungen und Schmerzen auslösen. Korrigiert man sie, kann man die Leistungsfähigkeit aber steigern.