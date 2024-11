Der Deutsche Theaterpreis: DER FAUST 2024

Nele Hertling wurde 1934 in Berlin geboren und kam als Kind mit ihrer jüdischen Mutter in einem Pfarrhaus in Mecklenburg unter. Sie studierte Germanistik und Theaterwissenschaft an der Humboldt-Universität, arbeitete danach frei für Rundfunk und Theater. Anschließend verbrachte sie den Großteil ihres Lebens in Berlin, mit einigen prägenden Auslandsaufenthalten. Zunächst arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Akademie der Künste in West-Berlin – von 2006 bis 2015 war sie deren Vizepräsidentin. 1988 gestaltete sie das Programm der Kulturhauptstadt Europas. Von 1989 bis 2003 leitete sie das Hebbel-Theater, aus dem später das Hebbel am Ufer (HAU) hervorging, und war damit die erste Intendantin eines Theaters in Berlin.