16 Neukreationen in 16 sehr unterschiedlichen choreografischen Handschriften mit einer starken Botschaft: Kunst lässt sich nicht aufhalten. Beim choreografischen Line-up setzte Gauthier bewusst auf Vielfalt: Illustre Namen finden sich dort ebenso wie Vertreter*innen der freien Szene. Die Choreografien wurden zum Teil in Stuttgart bei Gauthier Dance kreiert oder entstanden via Zoom im Austausch mit den Akteuren in Kanada, Israel, Griechenland oder Berlin.