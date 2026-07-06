Kultur
Schmeckt das oder kann das weg? Steckrüben in Ostfriesland
Dieses Mal sollen Anne und Moses in Ostfriesland aus einer Steckrübe ein Menü zaubern. Aber wie macht man ein Dessert mit einer Steckrübe? Die beiden suchen bei ihrem Roadtrip nach Hilfe.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.08.2026
„Das ist doch was Herzhaftes. Nachtisch wird schwierig“, lauten die Antworten der Passanten in Aurich. Auch im ortsansässigen Café Kukelorum kennt man nur den dort üblichen Steckrübeneintopf. Hilfe kommt vom Gröönlandhof, wo die Rüben angebaut werden.<br/><br/>Dort gibt Gertrud Tjaden regelmäßig Kochkurse. Sie beschließt kurzerhand, mit Anne und Moses Steckrüben-Tiramisu auszuprobieren.
Tiramisu könnte Tänzer Moses am besten täglich essen. Kochbuchautorin Anne Faber ist gespannt: Ob das auch mit Steckrübe schmeckt? Und was ist mit ausgefallenen Ideen für Vor- und Hauptspeise aus einer Steckrübe? Eintopf kann schließlich jeder!
Kochbuchautorin Anne Faber und Streetstyle-Tänzer Moses Mwanjelwa sind unterwegs auf einem Kulinarik-Roadtrip durch Deutschland, um vergessene Küchenschätze neu zu entdecken.