Kultur
Schmeckt das oder kann das weg? Unkraut im Saarland
Der Garten ist voller Unkraut? Brennnesseln, Giersch & Co wuchern ohne Ende? Das bedeutet nicht unbedingt den Griff zum Pflanzengift: Ab in den Topf mit dem Grünzeug! Von Giersch-Nocken bis Gundermann-Pudding - Anne und Moses finden heraus, wie es geht.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.09.2026
Kochbuch-Autorin Anne Faber und Streetstyle-Tänzer Moses Mwanjelwa sind unterwegs auf einem Kulinarik-Roadtrip durch Deutschland, um vergessene Küchenschätze neu zu entdecken. Ihre gemeinsame Challenge: jeweils ein ausgefallenes Menü zu kochen, das leicht zu machen ist und fast nichts kostet.