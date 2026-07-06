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Kultur

Schmeckt das oder kann das weg? Rosen auf Nordstrand

Rosen sind nicht nur für die Vase, sie schmecken auch gut. Ihre Aromen sind erstaunlich vielfältig und lassen sich nicht nur mit Süßem, sondern auch mit Fleisch und Käse kombinieren. Wie das geht, entdecken Anne und Moses auf Nordstrand in Nordfriesland.<br/><br/>Kochbuch-Autorin Anne Faber und Streetstyle-Tänzer Moses Mwanjelwa sind unterwegs auf einem Kulinarik-Roadtrip durch Deutschland, um vergessene Küchenschätze neu zu entdecken. Ihre gemeinsame Challenge: jeweils ein ausgefallenes Menü zu kochen, das leicht zu machen ist und fast nichts kostet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 27.08.2026

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Schmeckt das oder kann das weg?

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