Kultur
Schmeckt das oder kann das weg? Birnen auf der Schwäbischen Alb
Kochbuch-Autorin Anne Faber und Streetstyle-Tänzer Moses Mwanjelwa sind unterwegs auf einem Kulinarik-Roadtrip durch Deutschland, um vergessene Küchenschätze neu zu entdecken. Ihre gemeinsame Challenge: Jeweils ein ausgefallenes Menü zu kochen, das leicht zu machen ist und fast nichts kostet. Auf der Schwäbischen Alb sollen Anne und Moses mit Birnen kochen – aber nicht mit gewöhnlichen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 06.08.2026
„Ich beiß mal rein“, sagt Moses und verzieht danach sofort das Gesicht. „Die sind superhart – was sollen das für Birnen sein?“ Daraus sollen sie ein Menü kochen? Anne und Moses begeben sich auf die Suche nach einheimischen Expertinnen und Experten.
„Das Beste ist, einen Schnaps damit zu machen. Aber es gibt bestimmt auch welche, die damit kochen“, lacht Laurin Meyer aus Blaubeuren. Er selbst kocht nicht mit Birnen. Hilfe finden Anne und Moses in Bad Ditzenbach beim Gasthof „Hirsch“. Dort leben echte Birnenexperten. „Das sind ganz spezielle Koch- und Bratbirnen“, erklärt August Kottmann. Sohn Andreas Kottmann zaubert gemeinsam mit Anne und Moses ein ganzes Birnen-Menü: Birnen-Suppe, Dörrbirnen-Knödel und Bratbirnen-Rösti. Schmeckt und muss definitiv nicht weg!