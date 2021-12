Pop Around - Video Stars

In der letzten Folge stehen die größten Coverhits von den Fugees, Johnny Cash, Sinead O’Connor, No Doubt, Take That, Marylin Manson und Whitney Houston im Fokus.



Coversongs sind eine Kunstform für sich. Auch wenn sie oft eine Liebesbotschaft an das Original senden, handelt es sich um Songs, die Künstler*innen anderen quasi "geklaut" haben.



Die neu interpretierten Versionen sind häufig erfolgreicher als die Originale und landen oft an der Spitze der Charts - nicht immer ist bekannt, dass Hits wie "Killing me softly" oder "I will always love you" eigentlich Coversongs sind. Wie kam es bei diesen Liedern zu einer neuen Version? Und welche Geschichten stecken hinter der Neufassung?



Vivian Perkovic präsentiert die spannendsten "geklauten" Songs und deren Hintergründe, und zwar aus dem Gefängnis in Berlin Köpenick.