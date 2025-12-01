Hauptnavigation

Usher steht mit offenen Armen und Mikro in der Hand auf der Bühne und singt.

Usher: Rendezvous in Paris

Usher begeistert Paris mit acht exklusiven Shows im La Seine Musicale. Regisseur Anthony Mandler dokumentiert die Events – der Konzertfilm kommt Ende 2024 ins Kino.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2024
Datum:
Sendetermin
31.12.2025
23:00 - 00:25 Uhr

Pop Around the Clock

Ende September 2024 ist Usher zu Gast in Paris. Als Artist in Residence spielt er acht Shows im "La Seine Musicale", gelegen auf einer Seine-Insel. Parallel findet die Fashion Week statt.

"Paris war eine besondere Erfahrung für mich als Entertainer", urteilt Usher. Starregisseur Anthony Mandler dokumentiert die Shows, und Ende 2024 kommt der Konzertfilm in die Kinos. Die Plattenfirma jubelt: "Schwarze Exzellenz, Kunst und Innovation."

Songliste

  • in Bearbeitung

  • La Seine Musicale, Paris, F, 2024
  • Regie: Anthony Mandler
  • Erstausstrahlung

