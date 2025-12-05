Kultur
Simply Red: Live in Santiago
Simply Red begeistern 2025 in Santiago de Chile mit ihren größten Hits. Die Kultband feiert ihr 40-jähriges Jubiläum und liefert ein unvergessliches Live-Erlebnis.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 01.01.2026
- 00:25 - 01:30 Uhr
2010 verabschieden sich Simply Red in den Ruhestand, doch aus dem Abschied wird ab 2014 ein Wiedersehen: Die Band macht weiter und feiert 2024 Geburtstag mit ihrer "40th Anniversary Tour".
Im März 2025 spielen Simply Red in Santiago de Chile und begeistern die Fans mit allen Hits. Als Soulsänger sieht sich Sänger Mick Hucknall nicht: "Ich bin ein britischer Künstler und stehe in der Tradition von Bands wie den Beatles, den Stones und Led Zeppelin."
Songliste
- Money's Too Tight to Mention
- The Right Thing
- A New Flame
- It's Only Love Doing It's Thing
- If You Don't Know Me by Now
- For your Babies
- Stars
- So Beautiful
- Say You Love Me
- You Make Me Feel Brand New
- Sunrise
- Fairground
- Something Got Me Started
- Holding Back the Years
Info
- Moviestar Arena, Santiago de Chile, CHI, 2025
- Regie: Dan Massie
- Erstausstrahlung