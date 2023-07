Sam Smith: Live at the Royal Albert Hall

Auf dem Programm des Konzerts stehen Songs seiner vier Alben, von "Stay With Me" bis zum dramatischen Bond-Thema "Writing's on the Wall". Sein Herbstkonzert in London, getaucht in eine goldene Farbstimmung, ist der Auftakt für weitere Konzerte des non-binären Künstlers im Jahr 2023. Für die Konzerte in London engagiert Smith einen "Queer Diversity Supervisor", um auf der Bühne Fehler bei der Benutzung von Pronomen zu vermeiden. Auch bei seinem letzten Musikvideodreh achtet Smith sehr genau auf die Einhaltung dieser Grundsätze mit einem On-Set-Manifest und einem Informationsblatt. Ziel ist es, ein "sichereres und queer-friendly Arbeiten zu ermöglichen", berichtet die "Daily Mail". Dabei wurden alle Mitarbeitenden im Vorhinein gebeten, ihr bevorzugtes Pronomen allen anderen mitzuteilen.