Sade Adu trägt große Kreolen und ganz viele Ketten um den Hals. Ihre Haare sind streng zurückgebunden und sie blickt in die Kamera.

Kultur

Sade: Live in San Diego

Sade begeistert 1993 in San Diego mit der "Love Deluxe Tour". Die britische Sängerin mit nigerianischen Wurzeln bringt Cool Jazz und trotzdem Leidenschaft auf die Bühne.

Produktionsland und -jahr:
USA 1993
Datum:
Sendetermin
01.01.2026
01:30 - 02:30 Uhr

Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

1993 sind Sade auf der "Love Deluxe Tour". Im Mittelpunkt steht die studierte Modedesignerin Sade Adu. Die Kritik schwärmt: "Die Rückkehr des Cool Jazz mit Leidenschaft und Herzklopfen."

1984 stürmen Sade mit "Smooth Operator" die internationalen Hitparaden. Das Gesicht der britischen Sängerin mit nigerianischen Wurzeln geht um die Welt. Die Plattenfirmen waren von der angeblich "altmodischen" Musik mit viel Saxofon-Sound zunächst nicht begeistert.

Songliste

  • The Sweetest Taboo
  • Your Love Is King
  • Love Is Stronger than Pride
  • Smooth Operator
  • Red Eye
  • Nothing Can Come Between Us
  • Is It a Crime
  • Cherish the Day
  • Paradise
  • Jezebel

Info

  • San Diego State University Open Air Theatre, USA, 1993
  • Regie: Sophie Muller
  • Erstausstrahlung

