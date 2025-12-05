Kultur
Sade: Live in San Diego
Sade begeistert 1993 in San Diego mit der "Love Deluxe Tour". Die britische Sängerin mit nigerianischen Wurzeln bringt Cool Jazz und trotzdem Leidenschaft auf die Bühne.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 1993
- Datum:
- Sendetermin
- 01.01.2026
- 01:30 - 02:30 Uhr
1993 sind Sade auf der "Love Deluxe Tour". Im Mittelpunkt steht die studierte Modedesignerin Sade Adu. Die Kritik schwärmt: "Die Rückkehr des Cool Jazz mit Leidenschaft und Herzklopfen."
1984 stürmen Sade mit "Smooth Operator" die internationalen Hitparaden. Das Gesicht der britischen Sängerin mit nigerianischen Wurzeln geht um die Welt. Die Plattenfirmen waren von der angeblich "altmodischen" Musik mit viel Saxofon-Sound zunächst nicht begeistert.
Songliste
- The Sweetest Taboo
- Your Love Is King
- Love Is Stronger than Pride
- Smooth Operator
- Red Eye
- Nothing Can Come Between Us
- Is It a Crime
- Cherish the Day
- Paradise
- Jezebel
Info
- San Diego State University Open Air Theatre, USA, 1993
- Regie: Sophie Muller
- Erstausstrahlung