Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Pop Around the Clock
  4. Rihanna "Loud"-Tour live aus London
Rihanna mit kurzen Haaren und in einer tarnfarbenen Jacke steht in Pose und blickt runter auf den Boden.

Kultur

Rihanna: Loud - Live at the O2

Rihanna begeistert 2011 mit ihrer "Loud"-Tour in der Londoner O2 Arena. Zehn Shows voller Energie, spektakulärer Bühnenmomente und Party-Atmosphäre – ein Konzert-Highlight!

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2011
Datum:
Sendetermin
31.12.2025
21:45 - 23:00 Uhr

Mehr

Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

2011 geht Rihanna mit dem Album "Loud" auf Tour. In London füllt sie für zehn Konzerte die O2 Arena: "Wir präsentieren eine unglaubliche Show. Ich bin so aufgeregt", teilt Rihanna den Fans mit.

Die Kritiker sind sich einig und schreiben: "Ein visuelles Spektakel, larger than life, Rihanna weiß, wie sie eine Party schmeißt. Sie verwandelt die Hallen in Discos." Fans hoffen, dass die Gerüchte wahr sind und die dreifache Mutter 2026 wieder auf Tour geht.

Songliste

  • Only Girl (in the World)
  • Disturbia
  • Shut Up and Drive
  • S&M
  • Skin
  • Unfaithful
  • Hate That I Love You
  • California King Bed
  • What's my Name?
  • Rude Boy
  • Cheers (Drink to That)
  • Don't Stop the Music
  • Take a Bow
  • Love the Way You Lie
  • Umbrella
  • We Found Love

Info

  • O2 Arena, London, GB, 2011
  • Regie: Nick Wickham
  • Erstausstrahlung

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.