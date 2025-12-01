Kultur
Rihanna: Loud - Live at the O2
Rihanna begeistert 2011 mit ihrer "Loud"-Tour in der Londoner O2 Arena. Zehn Shows voller Energie, spektakulärer Bühnenmomente und Party-Atmosphäre – ein Konzert-Highlight!
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2011
- Datum:
- Sendetermin
- 31.12.2025
- 21:45 - 23:00 Uhr
2011 geht Rihanna mit dem Album "Loud" auf Tour. In London füllt sie für zehn Konzerte die O2 Arena: "Wir präsentieren eine unglaubliche Show. Ich bin so aufgeregt", teilt Rihanna den Fans mit.
Die Kritiker sind sich einig und schreiben: "Ein visuelles Spektakel, larger than life, Rihanna weiß, wie sie eine Party schmeißt. Sie verwandelt die Hallen in Discos." Fans hoffen, dass die Gerüchte wahr sind und die dreifache Mutter 2026 wieder auf Tour geht.
Songliste
- Only Girl (in the World)
- Disturbia
- Shut Up and Drive
- S&M
- Skin
- Unfaithful
- Hate That I Love You
- California King Bed
- What's my Name?
- Rude Boy
- Cheers (Drink to That)
- Don't Stop the Music
- Take a Bow
- Love the Way You Lie
- Umbrella
- We Found Love
Info
- O2 Arena, London, GB, 2011
- Regie: Nick Wickham
- Erstausstrahlung