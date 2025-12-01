Kultur
Raye: My 21st Century Symphony
Raye begeistert live in der Royal Albert Hall mit einer einzigartigen Mischung aus R’n’B und Klassik. Ein ehrliches, emotionales Konzert über Krisen und Stärke im 21. Jahrhundert.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 31.12.2025
- 18:00 - 19:00 Uhr
2023 nimmt die englische Songwriterin Raye ihr erstes Livealbum auf. Die Fans im Saal sind von der Mischung aus R'n'B und Klassik begeistert. Die Kritik schwärmt: ein grenzenloses Spektakel!
Schonungslos singt Raye auf ihrem Konzeptalbum über Krisen und Traumata einer jungen Frau im 21. Jahrhundert. Atemlos verfolgt das Publikum, als Raye bei einem Song über Körperbildstörung nur in Unterwäsche singt. "Ich versprach euch Ehrlichkeit", sagt Raye.
Songliste
- Overture
- Oscar Winning Tears
- Hard out Here
- The Thrill Is Gone Requiem
- The Thrill Is Gone
- Five Star Hotels
- Body Dysmorphia
- Ice Cream Man
- Dani's Interlude
- Flip a Switch
- Worth It Prelude
- Worth It
- Black Mascara
- Buss It Down
- Escapism (mit Anna Lapwood, Orgel)
Info
- Royal Albert Hall, London, GB, 2023
- Regie: Paul Dugdale
- Erstausstrahlung