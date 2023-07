P!nk: I'm Not Dead

40 Millionen verkaufte Alben und 70 Millionen verkauften Singles - Pink ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart.

Quelle: ZDF/dpa

Die Tour beginnt Ende Juni 2006 in den USA und endet am 11. September 2007, nach Konzerten in Europa, Australien und Asien, in Südafrika. Mit neuer Plattenfirma und kritischen Texten ist P!nk nach einer Durststrecke wieder ganz oben.



Im Song "Stupid Girls" thematisiert sie das Fehlen von guten Vorbildern für junge Frauen und kritisiert die Scheinwelt der Popikonen. Sie singt über Vergewaltigung, Drogenmissbrauch, Einsamkeit und verfasst ihren Unplugged-Song "Dear Mr. President" als offenen Brief mit rhetorischen Fragen zu Krieg, Homosexualität und Obdachlosigkeit an den damaligen Präsidenten George W. Bush.