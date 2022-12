Neil Diamond: Thank You Australia

Seine erste Single "Solitary Man" erscheint 1965 und wird 1966 zum Hit. Neil Diamond spielt als Vorgruppe von "The Who" und ist entsetzt über Pete Townshend, der seine Gitarre so lang gegen die Wand donnert, bis der Hals gebrochen ist. 1969 schreibt er mit "Sweet Caroline" seinen ersten großen Hit. Nach sechs Jahren "on the road" verordnet sich Neil Diamond 1972 einen Break: "Ich wusste, dass ich zurückkomme, aber nicht, wann. Ich habe einen 2,5-jährigen Sohn und ich fühle, dass er mich mehr braucht als mein Publikum."