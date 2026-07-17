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  4. Marteria live in Rostock: Zum Glück in die Zukunft Tour 2026
Porträt von Marteria (Sänger aus Rostock)

Kultur

Marteria: Zum Glück in die Zukunft Tour 2026

Open-Air-Konzert in Rostock: Marteria steht in seiner Heimatstadt auf der Bühne und spielt bekannte Hits und neue Songs – ein Mix aus Melancholie, Rap und eingängigen Beats.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
22.08.2026
20:15 - 21:45 Uhr

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Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

Heimspiel für Marteria: Der Rapper spielt in Rostock vor begeistertem Publikum – mit großer Open-Air-Energie und der besonderen Nähe zu seiner Stadt. Der IGA-Park wird zur Bühne für Marterias innovativen Sound.

Sound zwischen Melancholie und Euphorie

Marteria mischt verschiedene Stile, ohne sich festzulegen: mal leicht und schwebend, mal melancholisch, manchmal fast euphorisch. Seine Musik verbindet klare Bilder, treibende Beats, eingängige Refrains und Texte zwischen Alltag, Überforderung, Sehnsucht und Zusammenhalt. Darüber erzählt er in einem Ton, der eher beobachtet als bewertet.

Typisch für Marterias Musik ist die Balance zwischen Eingängigkeit und Tiefe, zwischen klaren Hooks und fast träumerischen Passagen. Ein Konzert zwischen Herkunft, Aufbruch und Live-Energie – mit einem Künstler, der Rap, Pop und große Bühnenmomente seit Jahren verbindet.

Songliste

  • in Bearbeitung

Info

  • IGA-Park, Rostock, D, 2026
  • Regie: Yves Zosso
  • Erstausstrahlung

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