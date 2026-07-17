Kultur
Marteria: Zum Glück in die Zukunft Tour 2026
Open-Air-Konzert in Rostock: Marteria steht in seiner Heimatstadt auf der Bühne und spielt bekannte Hits und neue Songs – ein Mix aus Melancholie, Rap und eingängigen Beats.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Heimspiel für Marteria: Der Rapper spielt in Rostock vor begeistertem Publikum – mit großer Open-Air-Energie und der besonderen Nähe zu seiner Stadt. Der IGA-Park wird zur Bühne für Marterias innovativen Sound.
Sound zwischen Melancholie und Euphorie
Marteria mischt verschiedene Stile, ohne sich festzulegen: mal leicht und schwebend, mal melancholisch, manchmal fast euphorisch. Seine Musik verbindet klare Bilder, treibende Beats, eingängige Refrains und Texte zwischen Alltag, Überforderung, Sehnsucht und Zusammenhalt. Darüber erzählt er in einem Ton, der eher beobachtet als bewertet.
Typisch für Marterias Musik ist die Balance zwischen Eingängigkeit und Tiefe, zwischen klaren Hooks und fast träumerischen Passagen. Ein Konzert zwischen Herkunft, Aufbruch und Live-Energie – mit einem Künstler, der Rap, Pop und große Bühnenmomente seit Jahren verbindet.
Songliste
- in Bearbeitung
Info
- IGA-Park, Rostock, D, 2026
- Regie: Yves Zosso
- Erstausstrahlung