Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Pop Around the Clock
  4. Westernhagen Live 1989 – Konzert-Highlight aus Hamburg
Marius Müller-Westernhagen trägt einen Hut, steht auf einem Feldweg und blickt in die Kamera.

Kultur

Marius Müller-Westernhagen: Live 1989

Marius Müller-Westernhagen live 1989 in Hamburg: 50 ausverkaufte Shows, 500.000 Fans und "Freiheit" als Hymne der Wiedervereinigung. Ein legendäres Rock-Highlight!

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 1989
Datum:
Sendetermin
31.12.2025
14:45 - 16:00 Uhr

Mehr

Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

1989 wird Musikgeschichte geschrieben: Marius Müller-Westernhagen geht mit dem Album "Halleluja" auf Tour. 50 ausverkaufte Konzerte mit 500.000 Fans sorgen für Gänsehaut-Stimmung.

Die Single "Freiheit" wird zur Hymne der Wiedervereinigung. Für sein gesellschaftspolitisches Engagement wird er 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Die Kritiker sind sich einig: "Rock ohne Schnörkel und Texte, die aus dem Bauch kommen."

Songliste

  • Fertig
  • Keine Zeit
  • Ladykiller
  • Weil ich dich liebe
  • Halleluja
  • Nur ein Traum
  • Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz
  • Nimm mich mit
  • Sexy
  • Ganz und gar
  • Dicke
  • Lieben werd' ich dich nie (Intro)
  • Geiler is' schon
  • Lass' uns leben
  • Johnny W.
  • Freiheit
  • Mit 18

Info

  • Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, 1989
  • Regie: Rudi Dolezal/Hannes Rossacher
  • Erstausstrahlung

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.