Kultur
Marius Müller-Westernhagen: Live 1989
Marius Müller-Westernhagen live 1989 in Hamburg: 50 ausverkaufte Shows, 500.000 Fans und "Freiheit" als Hymne der Wiedervereinigung. Ein legendäres Rock-Highlight!
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 1989
- Datum:
- Sendetermin
- 31.12.2025
- 14:45 - 16:00 Uhr
1989 wird Musikgeschichte geschrieben: Marius Müller-Westernhagen geht mit dem Album "Halleluja" auf Tour. 50 ausverkaufte Konzerte mit 500.000 Fans sorgen für Gänsehaut-Stimmung.
Die Single "Freiheit" wird zur Hymne der Wiedervereinigung. Für sein gesellschaftspolitisches Engagement wird er 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Die Kritiker sind sich einig: "Rock ohne Schnörkel und Texte, die aus dem Bauch kommen."
Songliste
- Fertig
- Keine Zeit
- Ladykiller
- Weil ich dich liebe
- Halleluja
- Nur ein Traum
- Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz
- Nimm mich mit
- Sexy
- Ganz und gar
- Dicke
- Lieben werd' ich dich nie (Intro)
- Geiler is' schon
- Lass' uns leben
- Johnny W.
- Freiheit
- Mit 18
Info
- Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, 1989
- Regie: Rudi Dolezal/Hannes Rossacher
- Erstausstrahlung