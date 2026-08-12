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  4. Mariah Carey Daydream Tour 1996 – Live in Tokio

Kultur

Mariah Carey: Daydream World Tour

Mariah Carey begeistert 1996 in Tokio mit ihrer "Daydream"-Tour. Das Konzert zeigt die Diva live auf dem Höhepunkt ihrer Karriere – ein unvergesslicher Moment für Fans weltweit.

Produktionsland und -jahr:
Japan , Großbritannien 1996
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 14.12.2026

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Pop Around the Clock

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1996 geht Mariah Carey mit den Songs des Albums "Daydream" auf Welttournee. Das japanische Fernsehen überträgt das Konzert in Tokio live und zeigt die Diva auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.

Als Newcomerin leidet Carey unter Lampenfieber. Angeblich kann sie ihre Fünf-Oktaven-Songs nicht live singen. Ihr Management entscheidet, dass sie im März 1992 im Rahmen eines MTV-Unplugged live in New York auftritt. Der Coup gelingt, die Welt liegt ihr zu Füßen.

Songliste

  • Daydream Intro
  • Emotions
  • Open Arms
  • Fantasy
  • Always Be my Baby
  • One Sweet Day
  • Underneath the Stars
  • Without You
  • Make It Happen
  • Just Be Good to Me
  • Dreamlover
  • Vision of Love
  • Hero
  • Anytime You Need a Friend
  • All I Want for Christmas Is You

Info

  • Tokyo Dome, Japan, 1996
  • Regie: Lawrence Jordan

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