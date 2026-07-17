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  4. Le Gala des Pièces Jaunes 2026: Konzert aus Paris erleben!
Christina Aguilera singt in ein Mikrofon.

Kultur

Le Gala des Pièces Jaunes 2026

Christina Aguilera, G-Dragon, Stray Kids und weitere Acts stehen bei der Gala in Paris auf der Bühne. Die Benefizveranstaltung sammelt Spenden für Kinder und Jugendliche im Krankenhaus.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2026
Datum:
Sendetermin
22.08.2026
23:00 - 00:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

Am 22. Januar 2026 lädt Paris zu einer glamourösen Gala unter der Schirmherrschaft von First Lady Brigitte Macron zugunsten von Kindern und Jugendlichen, die im Krankenhaus behandelt werden.

Höhepunkte sind die Auftritte von Christina Aguilera, den K-Pop-Stars G-Dragon und den Stray Kids, den Rappern A$AP Rocky und Future sowie den Klassik-Ikonen Gautier Capuçon und Khatia Buniatishvili sowie dem Tenor und Breakdancer Jakub Józef Orliński.

Songliste

  • Stray Kids: CHK CHK Boom
  • Stray Kids: Do It
  • Stray Kids: Ceremony
  • Stray Kids: La La La La
  • Charlotte Cardin: Feel Good
  • La Femme: Où Va le Monde
  • Davido: If
  • Davido: Fall
  • Davido: Unavailable
  • Davido: With You
  • Future: Like That
  • Future: Superhero
  • Future: Bugatti
  • Future: New Level
  • Future: Way 2 Sexy
  • Future: Love Me
  • Future: Wait for U
  • Jakub Józef Orliński: Giuseppe Verdi – Vedrò con mio Diletto, aus der Oper Il Giustino
  • G-Dragon: Drama
  • G-Dragon: Too Bad
  • A$AP Rocky: Robbery
  • A$AP Rocky: I Smoked Away my Brain
  • A$AP Rocky: Don’t Be Dumb
  • A$AP Rocky: Trip Baby
  • Christina Aguilera: Dirrty
  • Christina Aguilera: Genie In the Bottle
  • Christina Aguilera: Lady Marmalade
  • Christina Aguilera: Beautiful

Info

  • La Défense Arena, Paris, F, 2026
  • Regie: François Goetghebeur
  • Erstausstrahlung

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