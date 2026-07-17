Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Pop Around the Clock
  4. Laufey live im Hollywood Bowl: Open-Air-Konzert erleben!
Singer-Songwriterin Laufey steht vor einem Mikrofon, hat eine Gitarre in der Hand und lächelt.

Kultur

Laufey: A Night at the Symphony

Laufey spielt erstmals in der Hollywood Bowl vor über 17.000 Menschen. Die isländische Grammypreisträgerin verbindet beim Open-Air-Konzert Jazz und Pop.

Produktionsland und -jahr:
USA 2024
Datum:
Sendetermin
22.08.2026
13:40 - 14:40 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

Eine magische Sommernacht begeistert im August 2024 die Fans der isländischen Singer-Songwriterin Laufey. Die mehrfache Grammygewinnerin beeindruckt mit poetischen Songs zwischen Jazz und Pop.

Die Multiinstrumentalistin ist nervös, denn vor 17.000 Fans hat sie noch nie gespielt. Starregisseur Sam Wrench nimmt ihr die Angst und dokumentiert ein atmosphärisches Open-Air-Konzert. Die Variety schreibt: "Eine Chanteuse als perfekter Hollywood-Bowl-Act."

Songliste

  • Above the Chinese Restaurant
  • Second Best
  • Letter to my 13 Year Old Self
  • Dreamer
  • While You Were Sleeping
  • Falling Behind
  • I Wish You Love
  • Promise
  • California and Me
  • Goddess
  • It Could Happen to You
  • Bored
  • Lovesick
  • Bewitched
  • From the Start

Info

  • Hollywood Bowl, L.A., USA, 2024
  • Regie: Sam Wrench
  • Erstausstrahlung

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.