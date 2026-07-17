Kultur
Laufey: A Night at the Symphony
Laufey spielt erstmals in der Hollywood Bowl vor über 17.000 Menschen. Die isländische Grammypreisträgerin verbindet beim Open-Air-Konzert Jazz und Pop.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2024
- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2026
- 13:40 - 14:40 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Eine magische Sommernacht begeistert im August 2024 die Fans der isländischen Singer-Songwriterin Laufey. Die mehrfache Grammygewinnerin beeindruckt mit poetischen Songs zwischen Jazz und Pop.
Die Multiinstrumentalistin ist nervös, denn vor 17.000 Fans hat sie noch nie gespielt. Starregisseur Sam Wrench nimmt ihr die Angst und dokumentiert ein atmosphärisches Open-Air-Konzert. Die Variety schreibt: "Eine Chanteuse als perfekter Hollywood-Bowl-Act."
Songliste
- Above the Chinese Restaurant
- Second Best
- Letter to my 13 Year Old Self
- Dreamer
- While You Were Sleeping
- Falling Behind
- I Wish You Love
- Promise
- California and Me
- Goddess
- It Could Happen to You
- Bored
- Lovesick
- Bewitched
- From the Start
Info
- Hollywood Bowl, L.A., USA, 2024
- Regie: Sam Wrench
- Erstausstrahlung