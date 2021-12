Kultur

Für alle, die Musik lieben

Musik in allen Facetten gehört zum Markenkern des Kultur- und Wissenschaftssenders 3sat. Seit 2002 ist "Pop Around the Clock" fester Programmpunkt am 31. Dezember und liefert den Soundtrack zum Jahreswechsel. Aber nicht nur zur Silvesterparty bietet "Pop Around the Clock" abwechslungsreichen Musikgenuss: jüngst wurde die Marke um neue Facetten erweitert und eine "Summer Edition" ausgestrahlt, um die Zeit des eingeschränkten Kulturlebens zu überbrücken. Analog zu den Übertragungen von "Rock am Ring" und „Wacken“ in den Vorjahren führte die Musikjournalistin und 3sat-Moderatorin Vivian Perkovic durch den Thementag im Sommer. Nach der langen Pandemie-bedingten Zwangspause ermöglicht "Pop Around the Clock" dem Publikum damit intensive Konzerterlebnisse und bringt das Festival-Feeling nach Hause.