Kultur
Isle of Wight Festival 2026
Rita Ora, Teddy Swims, The Cure und weitere Acts stehen beim bekannten Inselfestival in der Nähe von London auf der Bühne und performen ihre Hits vor fast 100.000 Fans.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2026
- 17:00 - 18:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Vom 18. bis zum 21. Juni 2026 feiert England sein berühmtes Inselfestival: Drei Stunden von London entfernt spielen internationale Topstars im Rahmen des "Isle of Wight Festivals".
Vor über 90.000 Fans begeistern Lewis Capaldi, Two Door Cinema Club, Wet Leg, Rita Ora, Anastacia, Teddy Swims, Rick Astley, David Gray und The Cure auf "Europas Woodstock-Festival" vor der Südküste Englands. Die Internet-Zeitung "The Independent" urteilt: "Herrlich!"
Songliste
- Lewis Capaldi: Pointless
- Lewis Capaldi: Forget Me
- Two Door Cinema Club: What You Know
- Wet Leg: Chaise Longue
- Rita Ora: Hot Right Now
- Rita Ora: Anywhere
- Anastacia: I'm Outta Love
- Teddy Swims: Bad Dreams
- Teddy Swims: Lose Control
- Rick Astley: Never Gonna Give You Up
- David Gray: Please Forgive Me
- The Cure: Just Like Heaven
- The Cure: Friday I'm in Love
- The Cure: Boy´s Don't Cry
Info
- Seaclose Park, Newport, GB, 2026
- Regie: Matthew Amos, Edi Amos, Ed Coleman, Nick Wickham
- Erstausstrahlung