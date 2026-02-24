Hauptnavigation

Isle of Wight Festival 2024

Im Juni 2024 treten beim Isle of Wight Festival in Newport u.a. Pet Shop Boys, Green Day und Zara Larsson vor rund 70.000 Fans auf.

Großbritannien 2024
08.03.2026
04:25 - 05:25 Uhr
D / CH / A

Pop Around the Clock

Vom 20. bis zum 23. Juni 2024 feiert Großbritannien sein berühmtes Inselfestival: In Newport präsentieren sich die Topstars der internationalen Musikszene beim "Isle of Wight"-Festival.

Vor über 70.000 Fans begeistern die Pet Shop Boys, Green Day, The Prodigy, Zara Larsson, Beverley Knight und weitere Acts auf "Europas Woodstock-Festival" vor der Südküste Englands. Publikum und Presse sind sich einig: Es war ein Five-Star-Festival bei bestem Wetter.

Songliste

  • Left to my own Devices - Pet Shop Boys
  • Domino Dancing - Pet Shop Boys
  • Dancing Star - Pet Shop Boys
  • Weather with You - Crowded House
  • Don't Get Me Wrong - The Pretenders
  • Dry your Eyes - The Streets
  • Everybody's Changing - Keane
  • Somewhere Only We Know - Keane
  • Price Tag - Jessie J.
  • Omen - The Prodigy
  • Shoulda Woulda Coulda - Beverley Knight
  • Can't Tame Her - Zara Larsson
  • When I Come Around - Green Day
  • American Idiot - Green Day
  • Bobby Sox - Green Day

  • Seaclose Park, Newport, Großbritannien 2024
  • Regie: Ed Coleman & Edie Amos

