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  4. Isle of Wight Festival 2023: Stars live in Newport
Robbie Williams vor einem gelben Hintergrund. Er trägt einen braunen Fellmantel und hält die Hände am Kragen.

Kultur

Isle of Wight Festival 2023

Im Juni 2023 findet das Isle of Wight Festival in Newport statt. Mit Pulp, Robbie Williams und Blondie. Das Traditionsfestival zählt zu Großbritanniens größten Events.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

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Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock
Gabrielle im schwarzen Ledermantel und Sonnenbrille auf der Bühne. In der Hand hält sie ein Mikrofon.
Mit "Rise" gelang Gabrielle 1999 der große Durchbruch.
Quelle: ZDF/C. Baker

2023 rocken unter anderen auf der Insel: Pulp, George Ezra, The Chemical Brothers, Robbie Williams, die Sugababes, James Bay, Blondie und viele andere mehr. 90.000 Fans feiern mit.

Die englische Presse ist sich einig: Das "Isle of Wight Festival" ist das beste Festival der Welt! Es findet auf einer vorgelagerten Insel vor der Südküste Englands statt und gehört zu den zehn beliebtesten Festivals in Europa mit freiem Eintritt für Kinder unter 13 Jahren.

Auf die Insel kommen die Fans zum "Europäischen Woodstock" nur mit der Fähre von Portsmouth, Southampton, Lymington und Southsea. Ihr Ziel ist Newport. 1968 startet das Festival auf einer Farm vor 10.000 Fans und kann 1969 bereits Bob Dylan als Gast begrüßen.

Das größte Festival Großbritanniens

James Dean Bradfield springt auf der hell beleuchteten Bühne in die Luft. Er trägt einen Anzug in beige, ein buntes Hemd und hält die Bassgitarre in der Hand.
Die Manic Street Preachers
Quelle: ZDF/C. Baker

Geschätzte 250.000 Fans kommen und freuen sich auf den amerikanischen Songpoeten, der das kurz zuvor stattfindende "Woodstock Music and Art Festival" links liegen lässt und lieber auf die Insel kommt.

1970 sind bereits geschätzte 600.000 Fans auf der Insel und übertreffen damit das Woodstock-Festival. Das ist dem britischen Parlament dann doch zu groß, und das Festival wird erst einmal gestoppt.

Das Comeback des "Isle of Wight Festival"

Erst 2002 kommt das "Isle of Wight Festival" zurück - bis COVID-19 die 2020er-Ausgabe stoppt. 2021 geht es dann schon wieder weiter, England verfährt nach dem britischen Motto "Keep calm and carry on."

Songliste

  • Paradise - George Ezra
  • Budapest - George Ezra
  • Shotgun - George Ezra
  • Counting Stars - One Republic
  • Slow Hands - Niall Horan
  • Do You Remember the First Time? - Pulp
  • 2002 - Anne-Marie
  • No Reason - The Chemical Brothers
  • Dreams - Gabrielle
  • Freak Like Me - Sugababes
  • Monsoon - Robbie Williams
  • No Regrets - Robbie Williams
  • Angels - Robbie Williams

Info

  • Seaclose Park, Newport, Großbritannien, 2023
  • Regie: Ed Coleman, Edie Amos

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