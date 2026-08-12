Isle of Wight Festival 2023

Mit "Rise" gelang Gabrielle 1999 der große Durchbruch.

Quelle: ZDF/C. Baker

2023 rocken unter anderen auf der Insel: Pulp, George Ezra, The Chemical Brothers, Robbie Williams, die Sugababes, James Bay, Blondie und viele andere mehr. 90.000 Fans feiern mit.



Die englische Presse ist sich einig: Das "Isle of Wight Festival" ist das beste Festival der Welt! Es findet auf einer vorgelagerten Insel vor der Südküste Englands statt und gehört zu den zehn beliebtesten Festivals in Europa mit freiem Eintritt für Kinder unter 13 Jahren.



Auf die Insel kommen die Fans zum "Europäischen Woodstock" nur mit der Fähre von Portsmouth, Southampton, Lymington und Southsea. Ihr Ziel ist Newport. 1968 startet das Festival auf einer Farm vor 10.000 Fans und kann 1969 bereits Bob Dylan als Gast begrüßen.