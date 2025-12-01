Kultur
Imagine Dragons live from the Hollywood Bowl
Imagine Dragons begeistern mit dem LA Film Orchestra in der legendären Hollywood Bowl. Ein epischer Konzertfilm voller Hits und Emotionen – live aus Los Angeles.
- USA 2024
- 31.12.2025
- 10:00 - 11:15 Uhr
Im Oktober 2024 ist die Open-Air-Bühne Hollywood Bowl spektakuläre Kulisse des Konzertfilms der Imagine Dragons. Eine der meistgestreamten Bands weltweit ist gerade auf ihrer "Loom-World Tour".
Sie sind bekannt für große Refrains und ihren charismatischen Sänger Dan Reynolds, der mit gesundem Lebensstil und Kampfsport seine Morbus-Bechterew-Krankheit bekämpft. 2017 gründete der Familienvater und Ex-Mormone LOVELOUD zur Unterstützung der LGBTQ+-Bewegung.
Songliste
- Overture
- Fire in These Hills
- Thunder
- Bones
- Nice to Meet You
- Wake Up
- Demons
- Natural
- Don't Forget Me
- Sharks
- Follow You
- In your Corner
- Children of the Sky
- It's Time
- Believer
- Hollywood Bowl, Los Angeles, USA, 2024
- Regie: Vincent Adam Paul
- Erstausstrahlung