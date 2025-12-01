Hauptnavigation

Imagine Dragons live from the Hollywood Bowl

Imagine Dragons begeistern mit dem LA Film Orchestra in der legendären Hollywood Bowl. Ein epischer Konzertfilm voller Hits und Emotionen – live aus Los Angeles.

Produktionsland und -jahr:
USA 2024
Datum:
Sendetermin
31.12.2025
10:00 - 11:15 Uhr

Pop Around the Clock

Im Oktober 2024 ist die Open-Air-Bühne Hollywood Bowl spektakuläre Kulisse des Konzertfilms der Imagine Dragons. Eine der meistgestreamten Bands weltweit ist gerade auf ihrer "Loom-World Tour".

Sie sind bekannt für große Refrains und ihren charismatischen Sänger Dan Reynolds, der mit gesundem Lebensstil und Kampfsport seine Morbus-Bechterew-Krankheit bekämpft. 2017 gründete der Familienvater und Ex-Mormone LOVELOUD zur Unterstützung der LGBTQ+-Bewegung.

Songliste

  • Overture
  • Fire in These Hills
  • Thunder
  • Bones
  • Nice to Meet You
  • Wake Up
  • Demons
  • Natural
  • Don't Forget Me
  • Sharks
  • Follow You
  • In your Corner
  • Children of the Sky
  • It's Time
  • Believer

Info

  • Hollywood Bowl, Los Angeles, USA, 2024
  • Regie: Vincent Adam Paul
  • Erstausstrahlung

