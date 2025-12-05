Kultur
Iggy Pop: Live at Montreux Jazz Festival 2023
Iggy Pop rockt das Montreux Jazz Festival 2023 mit Klassikern und neuen Songs. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen liefert der fast 80-Jährige eine energiegeladene Show.
- Produktionsland und -jahr:
- Schweiz 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 01.01.2026
- 03:30 - 04:45 Uhr
Am 6. Juli 2023 begeistert Iggy Pop mit seiner siebenköpfigen Band die Fans in Montreux mit Klassikern und neuen Hits. "Wenn Iggy loslegt, gibt es niemand wie ihn", sagte David Bowie über ihn.
Trotz einer Wirbelsäulenerkrankung liefert der fast 80-Jährige eine exzessive Bühnenshow. Die Kritik schwärmt: "Gewaltiger Auftritt vom ewigen Wüstling!" Zu seiner Gesundheit sagt Iggy: "Ich habe ungefähr 15 Einschränkungen, aber nichts davon war ein großes Problem."
Songliste
- Five Foot One
- T.V. Eye
- Modern Day Rip Off
- Raw Power
- Gimme Danger
- The Passenger
- Lust for Life
- The Endless Sea
- Death Trip
- I'm Sick of You
- I Wanna Be your Dog
- Search and Destroy
- Nightclubbing
- Down on the Street
- Loose
- Frenzy
Info
- Stravinski Auditorium, Montreux, CH, 2023
- Regie: Yann Orhan
- Erstausstrahlung