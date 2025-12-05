Hauptnavigation

Iggy Pop fliegt oberkörperfrei mit Blick in die Kamera durch einen orange-pinken Himmel.

Kultur

Iggy Pop: Live at Montreux Jazz Festival 2023

Iggy Pop rockt das Montreux Jazz Festival 2023 mit Klassikern und neuen Songs. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen liefert der fast 80-Jährige eine energiegeladene Show.

Produktionsland und -jahr:
Schweiz 2023
Datum:
Sendetermin
01.01.2026
03:30 - 04:45 Uhr

Mehr

Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

Am 6. Juli 2023 begeistert Iggy Pop mit seiner siebenköpfigen Band die Fans in Montreux mit Klassikern und neuen Hits. "Wenn Iggy loslegt, gibt es niemand wie ihn", sagte David Bowie über ihn.

Trotz einer Wirbelsäulenerkrankung liefert der fast 80-Jährige eine exzessive Bühnenshow. Die Kritik schwärmt: "Gewaltiger Auftritt vom ewigen Wüstling!" Zu seiner Gesundheit sagt Iggy: "Ich habe ungefähr 15 Einschränkungen, aber nichts davon war ein großes Problem."

Songliste

  • Five Foot One
  • T.V. Eye
  • Modern Day Rip Off
  • Raw Power
  • Gimme Danger
  • The Passenger
  • Lust for Life
  • The Endless Sea
  • Death Trip
  • I'm Sick of You
  • I Wanna Be your Dog
  • Search and Destroy
  • Nightclubbing
  • Down on the Street
  • Loose
  • Frenzy

Info

  • Stravinski Auditorium, Montreux, CH, 2023
  • Regie: Yann Orhan
  • Erstausstrahlung

1h 7min

