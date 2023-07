Harry Styles: Live in Manchester

Das ehemalige Mitglied der Boygroup "One Direction" hat sich zu einem der größten Popstars der Welt entwickelt.

Quelle: ZDF/BBC

Das Konzert ist Teil seiner ersten Solotour, die in den USA beginnt und in England endet. In Manchester begeistert Harry Styles das ausgewählte Publikum mit Hits wie "Sweet Creature", "Two Ghosts", "Kiwi" und "Sign of the Times".

Außerdem beweist er bei manchen Songs sein Talent als Akustik-Gitarrist.



Als Überraschung covert der Brite den Fleetwood-Mac-Song "The Chain" und sagt über seine musikalischen Einflüsse: "Das Zeug, das ich liebe, ist alt. Damals wurde tolle Musik geschrieben, aber ich sage nicht, dass ich gerne in dieser Zeit gelebt hätte. Ich wollte etwas machen, dass nach mir klingt."