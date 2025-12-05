Kultur
Evanescence: Live in Amsterdam
Evanescence begeistern 2022 in Amsterdam mit der nachgeholten "Worlds Collide Tour". Amy Lee liefert Symphonic-Metal pur – emotional, kraftvoll und unvergesslich.
- Produktionsland und -jahr:
- 2022
- Datum:
- Sendetermin
- 01.01.2026
- 02:30 - 03:30 Uhr
2020 canceln Evanesence alle Konzerte wegen der Pandemie. Im Winter 2022 wird die "Worlds Collide Tour" nachgeholt, sehr zur Freude der Fans der Symphonic-Metal-Ikone und Sängerin Amy Lee.
"Ich bin ein wunderschönes Desaster", sagt Amy Lee, die 2004 in den Kategorien "Best Hardrock-Perfomance" und "Best New Artist" mit zwei Grammys ausgezeichnet wird. Als Sprecherin der Epilepsie-Stiftung klärt sie über die Krankheit auf, an der ihr Bruder starb.
Songliste
- Broken Pieces Shine
- Made of Stone
- Take Cover
- Wasted on You
- Far from Heaven
- Your Star
- End of the Dream
- Call Me when You're Sober
- Imaginary
- Use my Voice (mit Sharon den Adel)
- Blind Belief
- My Immortal
- Bring Me to Life
Info
- Ziggo Dome, Amsterdam, NL, 2022
- Regie: Sophie Muller
- Erstausstrahlung