Evanescence: Live in Amsterdam

Evanescence begeistern 2022 in Amsterdam mit der nachgeholten "Worlds Collide Tour". Amy Lee liefert Symphonic-Metal pur – emotional, kraftvoll und unvergesslich.

Produktionsland und -jahr:
2022
Datum:
Sendetermin
01.01.2026
02:30 - 03:30 Uhr

Pop Around the Clock

2020 canceln Evanesence alle Konzerte wegen der Pandemie. Im Winter 2022 wird die "Worlds Collide Tour" nachgeholt, sehr zur Freude der Fans der Symphonic-Metal-Ikone und Sängerin Amy Lee.

"Ich bin ein wunderschönes Desaster", sagt Amy Lee, die 2004 in den Kategorien "Best Hardrock-Perfomance" und "Best New Artist" mit zwei Grammys ausgezeichnet wird. Als Sprecherin der Epilepsie-Stiftung klärt sie über die Krankheit auf, an der ihr Bruder starb.

Songliste

  • Broken Pieces Shine
  • Made of Stone
  • Take Cover
  • Wasted on You
  • Far from Heaven
  • Your Star
  • End of the Dream
  • Call Me when You're Sober
  • Imaginary
  • Use my Voice (mit Sharon den Adel)
  • Blind Belief
  • My Immortal
  • Bring Me to Life

Info

  • Ziggo Dome, Amsterdam, NL, 2022
  • Regie: Sophie Muller
  • Erstausstrahlung

