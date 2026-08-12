Kultur

Eric Clapton: Across 24 Nights

Eric Clapton spielte 1990 und 1991 42 Konzerte in der Royal Albert Hall. "Across 24 Nights" zeigt den remasterten Mitschnitt mit Gästen wie Phil Collins und Chuck Leavell live in London.

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Datum: 22.03.2025