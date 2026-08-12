Kultur
Eric Clapton: Across 24 Nights
Eric Clapton spielte 1990 und 1991 42 Konzerte in der Royal Albert Hall. "Across 24 Nights" zeigt den remasterten Mitschnitt mit Gästen wie Phil Collins und Chuck Leavell live in London.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 25.08.2026
Unter dem Titel "Across 24 Nights" erscheint 2023 ein in Bild und Ton remasterter Zusammenschnitt des Konzertmarathons, für viele Fans der "Heilige Gral". Begleitet wird Clapton unter anderen von Phil Collins am Schlagzeug und Stones-Keyboarder Chuck Leavell.
Songliste
- Crossroads
- I Shot The Sheriff
- White Room
- All Your Love (I Miss Loving)
- Black Cat Bone
- Wonderful Tonight
- Layla
- Sunshine Of Your Love
Info
- Royal Albert Hall, London, Großbritannien, 1990/1991
- Regie: David Barnard & Gavin Taylor
- Länge: 60'