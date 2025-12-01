Hauptnavigation

Brandi Carlile steht mit umgehängter Gitarre neben Elton John und schaut ihn an und zeigt auf ihn. Elton John trägt einen glitzernen Anzug und rosa Brille und singt.

Kultur

An Evening with Elton John and Brandi Carlile

Elton John und Brandi Carlile veröffentlichen im April 2025 ihr gemeinsames Album "Who Believes in Angels" und feiern es mit einem exklusiven Konzert in London.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2025
Datum:
31.12.2025
31.12.2025
17:15 - 18:00 Uhr

Pop around the clock

Pop Around the Clock

Im April 2025 veröffentlichen Sir Elton John und die Folk-Rock-Sängerin und Gitarristin Brandi Carlile, Ikone der amerikanischen LGBTQ+-Bewegung, ihr Studio-Album "Who Believes in Angels".

"Elton und ich haben uns schon immer sehr gemocht. Aber ich hätte nie gedacht, dass er ein Album mit mir machen würde", sagt Brandi, die seit 20 Jahren mit Elton John befreundet ist. Im März 2025 präsentieren sie das Album und ihre Hits in einem Überraschungskonzert.

Songliste

  • I'm Still Standing
  • Who Believes in Angels?
  • Your Song
  • The Joke
  • Swing for the Fences
  • Tiny Dancer
  • Bennie and the Jets
  • You Without Me
  • Don't Let the Sun Go Down on Me
  • Little Richard's Bible

Info

  • Palladium Theatre, London GB, 2025
  • Regie: Liz Clare
  • Erstausstrahlung

