Kultur
An Evening with Elton John and Brandi Carlile
Elton John und Brandi Carlile veröffentlichen im April 2025 ihr gemeinsames Album "Who Believes in Angels" und feiern es mit einem exklusiven Konzert in London.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 31.12.2025
- 17:15 - 18:00 Uhr
Im April 2025 veröffentlichen Sir Elton John und die Folk-Rock-Sängerin und Gitarristin Brandi Carlile, Ikone der amerikanischen LGBTQ+-Bewegung, ihr Studio-Album "Who Believes in Angels".
"Elton und ich haben uns schon immer sehr gemocht. Aber ich hätte nie gedacht, dass er ein Album mit mir machen würde", sagt Brandi, die seit 20 Jahren mit Elton John befreundet ist. Im März 2025 präsentieren sie das Album und ihre Hits in einem Überraschungskonzert.
Songliste
- I'm Still Standing
- Who Believes in Angels?
- Your Song
- The Joke
- Swing for the Fences
- Tiny Dancer
- Bennie and the Jets
- You Without Me
- Don't Let the Sun Go Down on Me
- Little Richard's Bible
Info
- Palladium Theatre, London GB, 2025
- Regie: Liz Clare
- Erstausstrahlung