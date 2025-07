Nach acht Alben und über 25 Jahren im Geschäft macht die Hamburger Hip-Hop- und Elektro-Gruppe Halt in der Berliner Wuhlheide. Diese beeindruckende Kulisse bildet den passenden Rahmen für Deichkinds "Könnt Ihr nochmal?"-Tour. Deichkind gründen sich Ende der 1990er-Jahre und erreichen spätestens mit der Single "Bon Voyage" größere Bekanntheit. Im Grunde sind sie eine elektronische Band, haben aber schon immer auch eine Prise Punk in sich. Deichkind sind berühmt für ihre extravaganten Liveshows. Dabei schwimmen sie unter anderem in einem Fass in einem dichten Meer aus Menschen und lassen sich von der Euphorie ihrer Fans tragen. Ihre Kostüme wechseln ständig. Es gibt Sonnenbrillen, getackerte Plastikelemente und unterschiedliche Anzüge. Alles wirkt chaotisch und improvisiert und ist doch genau durchdacht. So entsteht eine Art Gesamtkunstwerk mit ordentlich Beat. Ihr Publikum dankt es ihnen mit kollektiver Ekstase.