David Gilmour steht auf der Bühne und spielt Gitarre. Er blickt nach rechts zu einer Frau, die singt.

Kultur

David Gilmour: Live at the Circus Maximus

David Gilmour begeistert 2024 in Rom mit "Luck and Strange". Das legendäre Konzert im Circus Maximus kommt 2025 ins Kino – mit Gänsehautmomenten und familiären Highlights.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2024
Datum:
Sendetermin
31.12.2025
13:00 - 14:45 Uhr

Mehr

Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

Im Herbst 2024 geht David Gilmour mit seinem Soloalbum "Luck and Strange" auf Tour. Das triumphale Konzert in Rom kommt 2025 in die Kinos. Der englische Guardian schwärmt: "Gänsehaut!"

"Ich habe das Glück, dass ich nur das mache, was ich will und wann ich es will", sagt das Pink-Floyd-Mastermind. In Rom steht seine Tochter Romany mit auf der Bühne. Und wie immer nutzt Gilmour den Gitarrengurt von Jimi Hendrix, ein Geburtstagsgeschenk seiner Frau.

Songliste

  • 5 A.M.
  • Black Cat
  • Luck and Strange
  • Breathe
  • Time
  • Breathe (Reprise)
  • Fat Old Sun
  • Marooned
  • Wish You Were Here
  • Vita Brevis (mit Romany Gilmour)
  • Between Two Points (mit Romany Gilmour)
  • High Hopes
  • The Piper's Call (mit Romany Gilmour)
  • In Any Tongue (mit Romany Gilmour)
  • The Great Gig in the Sky
  • A Boat Lies Waiting
  • Coming Back to Life
  • Sings
  • Comfortably Numb

Info

  • Circus Maximus, Rom, Italien, 2024
  • Regie: Gavin Elder
  • Erstausstrahlung

