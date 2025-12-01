Kultur
David Gilmour: Live at the Circus Maximus
David Gilmour begeistert 2024 in Rom mit "Luck and Strange". Das legendäre Konzert im Circus Maximus kommt 2025 ins Kino – mit Gänsehautmomenten und familiären Highlights.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2024
- Datum:
- Sendetermin
- 31.12.2025
- 13:00 - 14:45 Uhr
Im Herbst 2024 geht David Gilmour mit seinem Soloalbum "Luck and Strange" auf Tour. Das triumphale Konzert in Rom kommt 2025 in die Kinos. Der englische Guardian schwärmt: "Gänsehaut!"
"Ich habe das Glück, dass ich nur das mache, was ich will und wann ich es will", sagt das Pink-Floyd-Mastermind. In Rom steht seine Tochter Romany mit auf der Bühne. Und wie immer nutzt Gilmour den Gitarrengurt von Jimi Hendrix, ein Geburtstagsgeschenk seiner Frau.
Songliste
- 5 A.M.
- Black Cat
- Luck and Strange
- Breathe
- Time
- Breathe (Reprise)
- Fat Old Sun
- Marooned
- Wish You Were Here
- Vita Brevis (mit Romany Gilmour)
- Between Two Points (mit Romany Gilmour)
- High Hopes
- The Piper's Call (mit Romany Gilmour)
- In Any Tongue (mit Romany Gilmour)
- The Great Gig in the Sky
- A Boat Lies Waiting
- Coming Back to Life
- Sings
- Comfortably Numb
Info
- Circus Maximus, Rom, Italien, 2024
- Regie: Gavin Elder
- Erstausstrahlung