Sen Dog von Cypress Hill steht im schwarzen Anzug auf der Bühne und singt ins Mikrofon.

Cypress Hill & LSO: Black Sunday

Cypress Hill trifft auf Klassik: Zum 30-jährigen Jubiläum von "Black Sunday" spielen die Hip-Hop-Legenden mit dem London Symphony Orchestra (LSO) in der Royal Albert Hall.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2024
Datum:
Sendetermin
31.12.2025
09:00 - 10:00 Uhr

Pop Around the Clock

1996 begeistern die Hip-Hop-Stars Cypress Hill und das LSO London mit einem Auftritt bei den Simpsons. 2024 wird aus dem Comic dann Realität: Die Rapper spielen mit dem Orchester in London.

Die Band feiert das 30-jährige Jubiläum des Meisterwerks "Black Sunday", die Inspiration für viele Hip-Hop-Bands. Die "Los Angeles Times" schwärmt über die Verschmelzung von Hip-Hop und Klassik: "Die erstaunliche Version eines hochgelobten Albums."

Songliste

  • I Wanna Get High
  • I Ain't Goin' out Like That
  • Insane in the Brain
  • When the Shit Goes Down
  • 3 Lil' Putos
  • Legalize It
  • Hits from the Bong
  • What Go Around Come Around, Kid
  • Illusions
  • Money
  • Cuban Necktie
  • How I Could Just Kill a Man
  • (Rap) Superstar

  • Royal Albert Hall, London, GB, 2024
  • Regie: James Barnes
  • Erstausstrahlung

