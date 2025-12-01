Kultur
Cypress Hill & LSO: Black Sunday
Cypress Hill trifft auf Klassik: Zum 30-jährigen Jubiläum von "Black Sunday" spielen die Hip-Hop-Legenden mit dem London Symphony Orchestra (LSO) in der Royal Albert Hall.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2024
- Datum:
- Sendetermin
- 31.12.2025
- 09:00 - 10:00 Uhr
1996 begeistern die Hip-Hop-Stars Cypress Hill und das LSO London mit einem Auftritt bei den Simpsons. 2024 wird aus dem Comic dann Realität: Die Rapper spielen mit dem Orchester in London.
Die Band feiert das 30-jährige Jubiläum des Meisterwerks "Black Sunday", die Inspiration für viele Hip-Hop-Bands. Die "Los Angeles Times" schwärmt über die Verschmelzung von Hip-Hop und Klassik: "Die erstaunliche Version eines hochgelobten Albums."
Songliste
- I Wanna Get High
- I Ain't Goin' out Like That
- Insane in the Brain
- When the Shit Goes Down
- 3 Lil' Putos
- Legalize It
- Hits from the Bong
- What Go Around Come Around, Kid
- Illusions
- Money
- Cuban Necktie
- How I Could Just Kill a Man
- (Rap) Superstar
Info
- Royal Albert Hall, London, GB, 2024
- Regie: James Barnes
- Erstausstrahlung