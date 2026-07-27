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Kultur

Coldplay: Live in São Paulo

Coldplay begeistert vor 96.000 Fans im Allianz Parque in São Paulo. Die "A Head Full of Dreams"-Tour" vereint große Hits, starke Bilder und mitreißende Live-Momente.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 31.07.2027

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Die Tour beginnt am 31. März 2016 im argentinischen La Plata und endet am 15. November 2017 an gleicher Stelle. Es ist die siebte Tournee der Briten mit den Songs des gleichnamigen Studioalbums und allen Hits ihrer Karriere in einer ausgefeilten multimedialen Inszenierung.

Für immer jung und unverbraucht

Coldplay
Coldplay
Quelle: ZDF/Julia Kennedy

Nach fast 122 Shows wirken Coldplay in São Paulo, als ob sie gerade das erste Konzert spielen: Über 96.000 Zuschauer sind im Stadion und feiern die wie entfesselt aufspielende Band um den charismatischen Sänger Chris Martin. "Ich glaube, wir sind nun an einem Punkt in unserer Karriere, wo wir ein Konzert ohne schwache Songs spielen können", sagt Chris Martin in einem Interview.

Die Band spielt auf drei wechselnden Bühnen und verbindet Teile ihrer Videos durch raffiniert eingesetzte Projektionen zu den live gespielten Songs.

Songliste

  • A Head Full of Dreams
  • Yellow
  • Every Teardrop Is a Waterfall
  • Paradise
  • Everglow
  • Clocks
  • Charlie Brown
  • Viva La Vida
  • Adventures of a Lifetime
  • Something Just Like This
  • A Sky Full of Stars
  • Up + Up

Info

  • Allianz Parque, São Paulo, Brasilien, 2017
  • Regie: Mat Whitecross
  • Länge: 60'


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