Céline Dion: Une Seule Fois

Am 27. Juli 2013 begeistert Céline Dion ihre Fans mit einem Open-Air-Konzert, bei dem sie französische Chansons und Hits wie "My Heart Will Go On" und "All by Myself" stimmgewaltig interpretiert.

