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  4. BTS mit Love Yourself: Speak Yourself-Welttour im Wembley Stadion
Ein junger Mann in einem bunten Outfit formt mit seinen Armen ein Herz über seinem Kopf und lächelt.

Kultur

BTS World Tour: Love Yourself: Speak Yourself

Auf ihrer Welttour tritt die K-Pop Band BTS auch in London auf. Im Wembley Stadion performen sie unter anderem ihre Hits "Fire" und "Fake Love" und zeigen eine aufwendig inszenierte Show.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2019
Datum:
Sendetermin
23.08.2026
00:30 - 02:20 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Sendetypical Pop around the clock

Pop Around the Clock

Im Februar 2019 verlängert die südkoreanische Boyband BTS ihre World Tour mit weiteren Stadionkonzerten. Die Karten für zwei Auftritte im Wembley Stadium sind in 90 Minuten ausverkauft.

"Wir spielen hier in Wembley kein normales Konzert, es wird ein Festival", kündigt Sänger Suga an. In Kostümen von Dior, mit ausgefeilten Choreografien, überraschenden Bühnentricks und allen Hits verwandeln die "Bangtan Boys" Wembley in eine große Party.

Songliste

  • Dionysus
  • Not Today
  • Outro: Wings
  • Trivia: Just Dance
  • Euphoria
  • Best of Me
  • Serendipity
  • Trivia: Love
  • Boy with Luv
  • Dope
  • Silver Spoon
  • Fire
  • Idol
  • Singularity
  • Fake Love
  • Trivia: Seesaw
  • Epiphany The Truth Untold
  • Outro: Tear
  • Mic Drop
  • Anpanman
  • So What
  • Make It Right
  • Epilogue: Young Forever
  • Mikrokosmos

Info

  • Wembley Arena, London, GB, 2019
  • Regie: HYBE
  • Erstausstrahlung

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