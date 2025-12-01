Hauptnavigation

Pop Around the Clock - Silvester 2025

Pop Around the Clock 1 | 21

Pop Around the Clock 2025 - Fotogalerie aller Künstler

Pop Around the Clock
MIA steht in blauer Glitzerjacke und mit einer Hand am Mikroft auf der Bühne.

Pop Around @ Bauhaus: MIA 2 | 21

Mit ihren Songs "Hungriges Herz" und "Tanz der Moleküle" landet MIA in den 2000ern ihre ersten großen Hits, seitdem prägen sie den deutschen Elektropop.

Quelle: ZDF | 31.12.2025
Loi sitzt auf einem Hocker und singt ins Mikrofon. Hinter ihr ist der Schlagzeuger mit Schlagzeug und Publikum zu erkennen.

Pop Around @ Bauhaus: LOI 3 | 21

Der Durchbruch gelingt Loi 2022 mit ihrem Lied "Gold" und auch ihre Single "Am I Enough" erreicht Platz 1 der deutschen Airplay Charts.

Quelle: ZDF | 31.12.2025
Die vier Bandmitglieder der Fantastischen Vier springen durch die Luft.

Pop Around @ Bauhaus: Die Fantastischen Vier 4 | 21

Durch ihren Charterfolg mit "Die da!?!" – dem ersten deutschen Hip-Hop-Hit – sorgten die Fantastischen Vier dafür, dass das Genre größere Aufmerksamkeit erhielt.

Quelle: ZDF | 31.12.2025
B-Real von Cypress Hill steht im schwarzen Anzug und mit Sonnenbrille auf der Bühne und singt ins Mikrofon.

Cypress Hill & London Symphony Orchestra: Black Sunday 5 | 21

Cypress Hill prägen seit den frühen 1990ern die internationale Hip-Hop- und Rap-Szene.

Quelle: ZDF/T. Mercury Studios | 31.12.2025
Der Sänger von Imagine Dragons steht oberkörperfrei auf der Bühne, blickt nach oben und hält seinen Arm in die Luft.

Imagine Dragons & LA Film Orchestra: Live from the Hollywood Bowl 6 | 21

Die US-Band mischt Rock mit elektronischen Elementen und landet internationale Hits wie "Believer".

Quelle: ZDF/NARD | 31.12.2025
Zu sehen ist eine Bühne mit Instrumenten, viel Nebel und eine Person, die mit Gitarre am Mikrofon steht.

Pink Floyd: Pulse 7 | 21

Die britische Band ist bekannt für ihren unverwechselbaren Sound und gilt bis heute als wichtiges Aushängeschild der Rockmusik.

Quelle: ZDF/Sony Music | 31.12.2025
David Gilmour steht auf einer Bühne und spielt Gitarre.

David Gilmour: Live at the Circus Maximus 8 | 21

Der britische Musiker prägt mit seinem unverwechselbaren Gitarrenspiel den Sound von Pink Floyd und seine eigene Solokarriere.

Quelle: ZDF/P. Samson | 31.12.2025
Marius Müller-Westernhagen sitzt in schwarzem Rollkragenpulli vor einer braunen Wand und schaut leicht nach rechts.

Marius Müller-Westernhagen: Live 1989 9 | 21

Marius Müller-Westernhagens Lied "Freiheit" wird 1989 unbeabsichtigt zu einer Hymne der deutschen Wiedervereinigung.

Quelle: ZDF/O. Heine | 31.12.2025
Bruce Springsteen steht mit Hut und Lederjacke in einenm Haus vor zwei Bücherregalen. Das Bild ist schwaz-weiß.

Bruce Springsteen: Live in Dublin 10 | 21

Mit Songs wie "Born to Run" und "Born in the U.S.A." erzählt Bruce Springsteen Geschichten über das amerikanische Leben.

Quelle: ZDF/Sony Music | 31.12.2025
Elton John steht in glitzernem Anzug und mit roter Brille auf der Bühne und singt.

An Evening with Elton John & Brandi Carlile 11 | 21

Bei Elton John und Brandi Carlile trifft Pop-Legende auf Countrymusik – seit Jahren arbeiten sie immer wieder erfolgreich zusammen.

Quelle: ZDF/Y. Mok | 31.12.2025
Raye steht in schwarzem Glitzerkleid auf der Bühne und singt lächelnd ins Mikrofon in ihrer Hand.

Raye: My 21st Century Symphony - Live at the Royal Albert Hall 12 | 21

Die britische Sängerin und Songwriterin mischt Pop, R&B und Dance und feiert mit ihren Songs weltweit Erfolge.

Quelle: ZDF/Y. Mok | 31.12.2025
Mariah Carey

Mariah Carey: Daydream World Tour 13 | 21

Mariah Carey steht als Weltstar in Japan auf der Bühne. In nur 3 Stunden war das Konzert im Tokyo Dome ausverkauft. Damit übertrifft sie den Rekord von den Roling Stones.

Quelle: Naoko Ogura | 31.12.2025
Die junge Whitney Houston steht lächelnd vor einem Mikrofon auf einer Bühne.

Whitney Houston: The Concert for a New South Africa  14 | 21

Mit ihren zeitlosen Hits wie "I Will Always Love You" prägt Whitney Houston die Soul-Pop-Musik bis heute.

Quelle: ZDF/Sony Music | 31.12.2025
Rihanna steht auf der Bühne, blickt über ihre Schulter und singt ins Mikrofon.

Rihanna: Loud - Live at the O2 15 | 21

Rihanna feiert 2007 ihren Durchbruch mit "Umbrella", seitdem gehört sie zu den erfolgreichsten Künstler*innen der Welt.

Quelle: ZDF/J. Furniss | 31.12.2025
Usher steht auf der Bühne und singt ins Mikro während er mit der anderen Hand in den Zuschauerraum zeigt.

Usher: Rendezvous in Paris 16 | 21

2023 begeistert Usher während der Pariser Modewoche mit seinen Konzerten in der "La Seine Musicale" Konzerthalle.

Quelle: ZDF/Sony Pictures | 31.12.2025
Mick Hunall steht im schwarzen Anzug auf der Bühne und hält das Mikrofon mit beiden Händen und sing hinein.

Simply Red: Live in Santiago 17 | 21

Der Name der britischen Band ist auf den Spitznamen des Sängers Mick Hunall zurückzuführen – wegen seiner roten Haare wurde er Red genannt.

Quelle: ZDF/R. Lagos | 31.12.2025
Die Sängerin Sade steht in ganz in schwarz gekleidet und die dunklen Haaren nach oben frisiert vor einem weißen Hintergrund. Sie lehnt sich vor und guckt in die Kamera.

Sade: Live in San Diego 18 | 21

In den 1980er Jahren werden Sade mit ihrem Mix aus Soul und Smooth Jazz weltberühmt.

Quelle: ZDF/Intertopics | 31.12.2025
Amy Lee steht vor einer milchigen Wand. Dahinter steht der Rest der Band Evanescence.

Evanescence: Live in Amsterdam 19 | 21

Evanescence werden Anfang der 2000er mit ihrem Mix aus Rock und düsterem Pop bekannt.

Quelle: ZDF/T. Shinn | 31.12.2025
Iggy Pop steht oberkörperfrei auf der Bühne und singt ins Mikrofon.

Iggy Pop: Live at Montreux Jazz Festival 2023 20 | 21

Aufgrund seiner wilden Bühnenauftritte und seiner ungehemmten Art gilt Iggy Pop bis heute als "Godfather of Punk".

Quelle: ZDF/A. Veczan | 31.12.2025
Electric Callboy-Sänger Nico Sallach ist auf der Bühne und singt in ein rosa Mikrofon.

Electric Callboy: Tekkno Tour '23 - Live in Europe 21 | 21

Die Musik von Electric Callboy zeichnet sich durch einen Mix aus Metalcore und tanzbaren Elektro-Sounds aus.

Quelle: ZDF/R. Nowell | 31.12.2025

