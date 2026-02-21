Kultur
Wien grüßt Triest - Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker
Das traditionelle Osterkonzert der Wiener Symphoniker ist diesmal international unterwegs: Mit dem Osterfestival „Primavera da Vienna“ im Politeama Rossetti in Triest.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 06.04.2026
- 11:25 - 13:05 Uhr
Seit mehr als vier Jahrzehnten begrüßen die Wiener Symphoniker den Frühling mit einem Bouquet an schwungvollen Melodien.
Auf dem Programm dürfen Werke des Jahresregenten Johann Strauss natürlich nicht fehlen, aber auch Stücke von Franz Lehár, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Erich Korngold werden präsentiert.
Die musikalische Leitung dieses Frühlingsreigens übernimmt der Chefdirigent der Wiener Symphoniker, Petr Popelka. Sopranistin Tara Stafford, Tenor Michael Spyres und Cellist Christoph Stradner konnten als Solisten gewonnen werden.
Programm:
Johann Strauss (Sohn)
Ouvertüre zur Operette "Eine Nacht in Venedig" (Bearbeitung: E. Korngold)
Blumenfest-Polka op. 111
"Wo die Zitronen blüh'n", Walzer op. 364
"Als flotter Geist", Auftrittslied des Barinkay aus der Operettte "Der Zigeunerbaron"
"Gruß an Wien", Polka française op. 225
Romanze Nr. 2 für Violoncello und Orchester op. 255
Josef Strauss
"Auf Ferienreisen!", Polka schnell op. 133
Pjotr Iljitsch Tschaikowski
Polonaise aus den lyrischen Szenen "Eugen Onegin" op. 24
Entr'acte und Walzer aus den lyrische Szenen "Eugen Onegin" op. 24
Capriccio Italien op. 45
Johann Strauss (Sohn)
"Figaro-Polka" op. 320
Franz Lehár
"Freunde, das Leben ist lebenswert!" - Auftrittslied des Octavio aus der Operette "Giuditta"
Johann Strauss (Sohn)
"Rosen aus dem Süden", Walzer op. 388
Zugaben:
Franz Lehár
"Lippen schweigen", Duett Hanna – Danilo aus der Operette "Die lustige Witwe"
Johann Strauss (Sohn)
"Unter Donner und Blitz", Polka schnell op. 324
Besetzung:
Musikalische Leitung: Petr Popelka
Orchester: Wiener Symphoniker
Violoncello: Christoph Stradner
Sopran: Tara Stafford
Tenor: Michael Spyres