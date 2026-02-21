Hauptnavigation

Das Bild zeigt ein Orchester während eines Konzerts in einem eleganten Saal. Im Vordergrund ist der Dirigent zu sehen, der lebhaft dirigiert. Er trägt einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und gehört zu den prominentesten Figuren auf der Bühne. Um ihn herum sind Orchestermusiker, die verschiedene Instrumente, hauptsächlich Geigen, spielen. Die Musiker sind in formeller Kleidung gekleidet und sitzen in einer halbkreisförmigen Anordnung. Der Hintergrund des Saales ist schwach beleuchtet, mit dekorativen Elementen, die einen historischen Eindruck vermitteln. Einige Zuschauer sind auf den Sitzplätzen im Hintergrund zu erkennen, wobei die gesamte Szene eine Atmosphäre von Eleganz und festlicher Stimmung ausstrahlt. Notenblätter der Musiker sind in der Vorderansicht sichtbar, und einige Musiker heben ihre Bögen, während sie spielen. Insgesamt vermittelt das Bild den Eindruck eines festlichen, musikalischen Ereignisses.

Wien grüßt Triest - Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker

Das traditionelle Osterkonzert der Wiener Symphoniker ist diesmal international unterwegs: Mit dem Osterfestival „Primavera da Vienna“ im Politeama Rossetti in Triest.

06.04.2026
11:25 - 13:05 Uhr

Das Bild zeigt zwei Personen, die dicht nebeneinander stehen und lächeln. Die Frau hat lange, lockige, braune Haare und trägt ein schwarzes, glitzerndes Kleid mit einem tiefen V-Ausschnitt. Sie hat rote Lippenstiftfarbe aufgetragen und ihr Gesicht strahlt Freude aus. Der Mann neben ihr hat kurze, dunkle Haare und einen gepflegten Bart. Er trägt ein formelles Outfit, das aus einem schwarzen Sakko und einer weißen Hemdkragen besteht, sowie eine schwarze Fliege. Der Hintergrund des Bildes ist in einem sanften, einheitlichen Blauton gehalten, der die Personen hervorhebt.
Tara Stafford, Michael Spyres.
Quelle: Wiener Symphoniker

Seit mehr als vier Jahrzehnten begrüßen die Wiener Symphoniker den Frühling mit einem Bouquet an schwungvollen Melodien.

Auf dem Programm dürfen Werke des Jahresregenten Johann Strauss natürlich nicht fehlen, aber auch Stücke von Franz Lehár, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Erich Korngold werden präsentiert.

Die musikalische Leitung dieses Frühlingsreigens übernimmt der Chefdirigent der Wiener Symphoniker, Petr Popelka. Sopranistin Tara Stafford, Tenor Michael Spyres und Cellist Christoph Stradner konnten als Solisten gewonnen werden.

Programm:

Das Bild zeigt den Innenraum eines Theaters während eines Konzerts. Die Bühne ist festlich dekoriert und wird von einem roten Vorhang eingerahmt, vor dem ein Orchester mit vielen Musikern auftritt. Im Vordergrund sind zahlreiche Reihen eleganter Sitzplätze, die von einer großen Anzahl von Besuchern besetzt sind. Die Decke des Theaters ist kunstvoll gestaltet und zeigt eine blaue Himmelsszene mit Wolken und Lichtpunkten, die vermutlich Sterne darstellen. Die Wände und die Balkone des Theaters sind reich verziert, und es hängen mehrere elegant gestaltete Lampen, die eine warme, einladende Atmosphäre schaffen. Es sind auch mehrere Stockwerke mit Sitzplätzen zu sehen, die in einem Halbkreis um die Bühne angeordnet sind. Insgesamt vermittelt das Bild eine festliche Stimmung, passend zu der beschriebenen Veranstaltung, dem traditionellen Osterkonzert der Wiener Symphoniker im Politeama Rossetti in Triest.
Osterfestival „Primavera da Vienna“ im Politeama Rossetti in Triest.
Quelle: Wiener Symphoniker

Johann Strauss (Sohn)
Ouvertüre zur Operette "Eine Nacht in Venedig" (Bearbeitung: E. Korngold)
Blumenfest-Polka op. 111
"Wo die Zitronen blüh'n", Walzer op. 364
"Als flotter Geist", Auftrittslied des Barinkay aus der Operettte "Der Zigeunerbaron"
"Gruß an Wien", Polka française op. 225
Romanze Nr. 2 für Violoncello und Orchester op. 255

Josef Strauss
"Auf Ferienreisen!", Polka schnell op. 133

Pjotr Iljitsch Tschaikowski
Polonaise aus den lyrischen Szenen "Eugen Onegin" op. 24
Entr'acte und Walzer aus den lyrische Szenen "Eugen Onegin" op. 24
Capriccio Italien op. 45

Johann Strauss (Sohn)
"Figaro-Polka" op. 320

Franz Lehár
"Freunde, das Leben ist lebenswert!" - Auftrittslied des Octavio aus der Operette "Giuditta"

Johann Strauss (Sohn)
"Rosen aus dem Süden", Walzer op. 388

Zugaben:

Franz Lehár
"Lippen schweigen", Duett Hanna – Danilo aus der Operette "Die lustige Witwe"

Johann Strauss (Sohn)
"Unter Donner und Blitz", Polka schnell op. 324

Besetzung:

Musikalische Leitung: Petr Popelka
Orchester: Wiener Symphoniker
Violoncello: Christoph Stradner
Sopran: Tara Stafford
Tenor: Michael Spyres

