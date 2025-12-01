SWR3 Weihnachtskonzert 2024 - Nico Santos

Neben seinen vielen Hits wie "Number 1", "Rooftop", und "Better" präsentiert er dem Publikum auch Christmas-Hits. Sein neuester Song "Ray Of Light" passt in die Vorweihnachtszeit: Nico Santos ermutigt darin, in schwierigen Momenten stark zu bleiben und nicht aufzugeben. Es geht um Hoffnung und den Glauben an das Gute im Menschen. Über die Momente, in denen der Künstler allein am Piano sitzt, sagt er: "Es ist fragiler - das tut aber auch gut. Es sind dann eher Songs, die auch mir sehr nahegehen und vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger zu singen sind in Sachen Emotionalität."