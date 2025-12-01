Kultur
SWR3 Weihnachtskonzert 2024 - Nico Santos
Er ist einer der größten deutschen Popstars - Nico Santos. Beim "SWR3 Weihnachtskonzert 2024" steht er in stimmungsvoller Atmosphäre auf der Bühne im historischen Theater Baden-Baden. Begleitet wird Nico Santos von drei Bandmitgliedern an der Gitarre, am Bass und an den Drums. Musikalisch ist dieses Konzert etwas ganz Besonderes und Einmaliges, denn Nico Santos spielt exklusive Versionen seiner Songs.
- 24.12.2025
- 10:05 - 11:05 Uhr
Neben seinen vielen Hits wie "Number 1", "Rooftop", und "Better" präsentiert er dem Publikum auch Christmas-Hits. Sein neuester Song "Ray Of Light" passt in die Vorweihnachtszeit: Nico Santos ermutigt darin, in schwierigen Momenten stark zu bleiben und nicht aufzugeben. Es geht um Hoffnung und den Glauben an das Gute im Menschen. Über die Momente, in denen der Künstler allein am Piano sitzt, sagt er: "Es ist fragiler - das tut aber auch gut. Es sind dann eher Songs, die auch mir sehr nahegehen und vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger zu singen sind in Sachen Emotionalität."