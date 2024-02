Kultur

Suiten für eine verwundete Welt

Für das Filmprojekt "Suiten für eine verwundete Welt" reist die Cellistin Tanja Tetzlaff an Orte, an denen der Klimawandel bereits Realität ist. In dieser Kulisse interpretiert sie Cellosuiten von Johann Sebastian Bach. Der Klimawandel zeigt auch in Europa bestürzende Auswirkungen. Erschüttert von der Bedrohung und Zerstörung will Tanja Tetzlaff mit ihrem Projekt die Natur um Verzeihung bitten.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 03.03.2024