3satFestival: Michael Schulte

Sein Bekanntheitsgrad vergrößerte sich nochmals immens, als Michael Schulte 2018 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat und mit dem Song "You Let Me Walk Alone" den 4. Platz belegte. Weitere Hits wie "Back To The Start", "All I Need", "Keep MeUp", "For A Second" oder "Stay" folgten. Mittlerweile konnte der charismatische Michael Schulte über 100 Millionen YouTube-Views seiner Videos generieren und erreicht heute mit gut 15 Millionen Streams fast 4,5 Millionen monatliche Spotify-Hörer*innen.