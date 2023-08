3satFestival: Marlon Roudette

2011 setzte Marlon Roudette seine Karriere als Solokünstler und Songwriter fort. Und knüpfte nahtlos an die Erfolge von "Mattafix" an. Die Single "New Age" aus seinem ersten Album "Matter Fixed" platzierte sich wieder auf Nummer 1 in den Charts und brachte Marlon Roudette den Durchbruch als Solokünstler. Der Song "Anti Hero" wurde sein nächster Top-10 Hit. Mit seinem zweiten Longplayer "Electric Soul" und dem Titel "When The Beat Drops Out" konnte Roudette diesen Erfolg nochmals toppen. Das Album wurde zu einem modernen Klassiker in Sachen "Electro-R&B".