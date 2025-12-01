hr-Bigband - Swinging Christmas mit Pat Appleton und Hartmut Volle

Hauptnavigation

Wäre es nach den Wünschen ihres Vaters gegangen, wäre Pat Appleton heute Präsidentin von Liberia. Stattdessen ist sie aber doch lieber Sängerin geworden, und das sehr erfolgreich. Als Frontfrau des deutschen Bossa-Jazz-Soul-Kollektivs "DePhazz" hat die Rheinländerin mit afrikanischen Wurzeln schon große Erfolge gefeiert. "Mambo Craze" von 1999 ist einer davon. Pat Appleton ist ein echtes Energiebündel mit einer bezaubernden Ausstrahlung. Das 20-jährige Jubiläum der Band in der Tasche, kommt die sympathische und unprätentiöse Sängerin mit der großen Stimme nun als Gast zur hr-Bigband für die beliebte "Swinging Christmas"-Reihe. Als Geschichtenerzähler ist der Schauspieler Hartmut Volle mit dabei – der sonst unter anderem als Kriminaltechniker die Ermittler im Saarbrücker Tatort unterstützt.

Datum:
Sendetermin
23.12.2025
01:40 - 02:25 Uhr

