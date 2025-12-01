Kultur

hr-Bigband im Konzert - Swinging Christmas feat. Jeff Cascaro

Jeff Cascaro ist eines der deutschen Ausnahmetalente unter den Jazzsängern. Diese Tatsache brachte ihm die Professur für Jazzgesang an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar ein. Seine Erfahrungen als Sänger reichen von Soul- und Jazzprojekten mit Musikern wie Joe Sample, Klaus Doldinger oder Paul Kuhn bis hin zu zahlreichen Gastauftritten bei renommierten Bigbands in ganz Europa. Auch mit Pop- und Rockgrößen wie den Fantastischen Vier, Ute Lemper oder Guano Apes teilte sich der sympathische Sänger aus dem Ruhrpott bereits die Bühne. An Weihnachten ist er ein weiteres Mal bei der hr-Bigband zu Gast – und "swingt" auf die Feiertage ein.

Datum: 24.12.2025